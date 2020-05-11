В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Новости Украины:В Киеве на улице Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В понедельник, 11 мая, в Киеве на ул. Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с тремя автомобилями. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, в результате аварии госпитализировали двух человек.

"Водитель буса Opel на светофоре не заметил стоящие авто и протаранил Skoda и Kia, протянув их больше 30 метров аж до середины АЗС. Пострадали и были госпитализированы двое: водитель и пассажирка Skoda. На месте работали коммунальщики, убирали килограммы мусора - обломков авто", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова. Травмы получила 34-летняя женщина-пешеход. Она госпитализирована в больницу.