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В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

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В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
13:46 Сегодня Телеграф Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины:В Киеве на улице Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В понедельник, 11 мая, в Киеве на ул. Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с тремя автомобилями. Об этом сообщает  dtp.kiev.ua.

Как сообщается, в результате аварии госпитализировали двух человек.

"Водитель буса Opel на светофоре не заметил стоящие авто и протаранил Skoda и Kia, протянув их больше 30 метров аж до середины АЗС. Пострадали и были госпитализированы двое: водитель и пассажирка Skoda. На месте работали коммунальщики, убирали килограммы мусора - обломков авто", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова. Травмы получила 34-летняя женщина-пешеход. Она госпитализирована в больницу.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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