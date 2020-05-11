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Эпидемия COVID-19: в оккупированном Крыму насчитали 328 случаев заражения

Эпидемия COVID-19: в оккупированном Крыму насчитали 328 случаев заражения
14:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано девять новых случаев заражения COVID-19, всего подтверждены 328.

По данным "главы" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, заразившиеся – 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы, все они находятся в обсерваторе, сообщает Крымская правозащитная группа.

"Все эти случаи бессимптомные. Все они находились в обсервации, в терапевтическом отделении Сакской районной больницы. Это те лица, которые контактировали по уже лабораторно подтвержденному случаю. Они все выявлены в результате активного наблюдения и на сегодня переведены в 7-ю городскую больницу", – информирует КПГ.

Как сообщалось, в Севастополе зарегистрировано четыре новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми; они находились в городской инфекционной больнице.

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По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19 и 202 случая в остальной части Крыма. Итого зафиксировано 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В КПГ подчеркнули, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму, включая Севастополь, остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности.

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Украина, Крым, Коронавирус.
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