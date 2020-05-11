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COVID-19 в Ривненской области - уже более тысячи больных COVID-19

COVID-19 в Ривненской области - уже более тысячи больных COVID-19
14:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Ривненской области количество зараженных перевалило за 1000 человек.

Количество больных коронавирусом в Ривненской области пересекла тысячный рубеж.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"По состоянию на утро 11 мая на Ривненщине зафиксировано 1004 случая заболевания коронавирусом. Из них - 205 медработников, 77 - детей. На сегодня госпитализировано - 226 человек. За сутки обнаружены 49 новых инфицированных COVID-19", - говорится в сообщении.

На Донбассе с начала суток - "тишина" 

Отмечается, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 23 человека.

Вчера ушли из жизни 83-летняя женщина из Дубно, 66-летняя жительница и 58-летняя жительница Вараша. Выздоровели 173 больных.

Как сообщало агентство, в Ривненской области больше всего больных коронавирусом в Ривном и Сарненском районе.

В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие 

Всего в Украине по состоянию на утро 11 мая зафиксировано 15648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев. Умерли 17 человек, выздоровели - 228.

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Украина, Ровно, Коронавирус.
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