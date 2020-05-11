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Смертельное ДТП: легковушка столкнулась с фурой на трассе "Киев-Одесса" (Фото)

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Смертельное ДТП: легковушка столкнулась с фурой на трассе "Киев-Одесса" (Фото)
15:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГУНП

Новости Украины:В Николаевской области произошло ДТП между грузовиком и легковушкой, в результате чего погибли двое человек.

В Николаевской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погибли двое пассажиров легковушки, еще один пассажир и водитель получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

"Сегодня, 11 мая, на автодороге М-05 "Киев-Одесса" на 284 км в направлении города Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN. В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей - погибли на месте происшествия, 24-летний водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями, также жителей Харьковской области, доставили в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал", - говорится в сообщении.

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Указано, что на месте работали следователи, спасатели, медики и патрульные полицейские.

Сообщается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть". Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Как сообщалось, в Киеве легковушка сбила велосипедиста".

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Киев, Одесса, ДТП, Николаев, ГУНП.
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