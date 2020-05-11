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В Винницкой области автомобиль врезался в дерево, есть погибшие

В Винницкой области автомобиль врезался в дерево, есть погибшие
15:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Винницкой области водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево, в результате погибли двое человек.

В городе Ладыжин Винницкой области автомобиль врезался в дерево, что привело к смерти двух людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"10 мая в г. Ладыжин водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП двое человек погибли, один из пассажиров госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что авария произошла около четырех часов утра. По предварительной информации, 33-летний водитель иномарки, житель пгт Чечельник, на закругленном участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль перевернулся.

От полученных травм водитель легковушки и его 25–летний пассажир, житель г. Киев, скончались на месте. 36-летний пассажир этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.

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На месте аварии следственно-оперативной группой полиции проведены следственные действия. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего"). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

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ДТП, Винницкая область, Авария, Происшествие.
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