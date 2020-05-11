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Фонтан на Владимирской горке: Кличко показал, какой будет новая скульптура (Видео)

Фонтан на Владимирской горке: Кличко показал, какой будет новая скульптура (Видео)
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КГГА

Новости Украины:Виталий Кличко показал, как будет выглядеть новый фонтан со скульптурой покровителя столицы Архистратига Михаила, который скоро откроется в центре города.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Facebook видео, в котором показал, как будет выглядеть новый фонтан со скульптурой покровителя столицы Архистратига Михаила, который скоро откроется в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Через несколько месяцев мы планируем открыть новый фонтан - с очень хорошей скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", - подчеркнул Кличко.

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Мэр столицы продемонстрировал макет будущего фонтана, над которым сегодня работают в мастерской, и рассказал, что установить его планируют в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором.

Кличко подчеркнул, что несмотря на карантин город живет и развивается, обновляется инфраструктура, ремонтируются парки и скверы.

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Киев, КГГА, Фонтан.
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