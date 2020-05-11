ООС: боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ под Крымским

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов боевиками за сутки.

Российско-оккупационные войска по состоянию на 17.00 понедельника один раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов", - отмечается в сообщении.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.