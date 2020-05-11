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Коронавирусная эпидемия: на Львовщине еще одна смерть от COVID-19

Коронавирусная эпидемия: на Львовщине еще одна смерть от COVID-19
16:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:НА львовщине в связи с распрстранением коронауируса зафиксировали еще одну смерть от заболевания.

Во Львовской области зафиксирована 21-я смерть от коронавируса с начала эпидемии.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

"Во Львовской области умер двадцать первый пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Мужчина, 1935 года рождения, умер вчера, 10 мая, в реанимации госпиталя ветеранов и репрессированных имени Юрия Липы. Это житель села Давидов Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

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Положительный результат, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию, получили на прошлой неделе.

Пациент находился на лечении дома, после ухудшения состояния его госпитализировали с пневмонией в реанимацию Львовского областного госпиталя ветеранов войны имени Юрия Липы.

Сопутствующие заболевания - дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность, кардиосклероз, двусторонняя пневмония, ишемическая болезнь сердца.

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Как сообщалось, на 9:00 11 мая в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых во Львовской области - 798 случаев.

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Львов, Карантин, Коронавирус.
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