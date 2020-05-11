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Это удар в крымскотатарское сердце: Чубаров прокомментировал запуск в небо портрета Сталина

Это удар в крымскотатарское сердце: Чубаров прокомментировал запуск в небо портрета Сталина
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Крыму произошел запуск сорокаметрового портрета Сталина.

Запуск в небо Крыму сорокаметрового портрета Сталина - это удар в самое уязвимое место крымскотатарского сердца.

Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в наиболее уязвимое место, абсолютно разрывая крымскотатарский сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить... Сегодня, 11 мая 2020 года, российские мерзавцы подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, портрет тирана Сталина", - отметил он.

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Акцию по поднятию портретов Сталина и Жукова в небо над Крымом оккупанты проводили в честь 9 мая. Комментируя ее, Чубаров напомнил, что "76 лет назад, 11 мая 1944 года, в Кремле было подписано Постановление ГКО № 5859-сс " О крымских татарах", согласно которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа из собственной Родины - Крыма".

По разным оценкам только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% крымских татар из 200 тыс. депортированных.

"И не надо никому прятать голову в песок - Москва сегодня открыто пригрозила крымскотатарскому народу - "не подчинитесь, можем повторить", - отметил Чубаров.

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Как сообщалось, накануне 9 мая в центре Севастополя разместили баннер с портретом советского лидера Иосифа Сталина.

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Украина, Крым, Ракета.
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