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Понедельник, 11.05.2020
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В Киевской области подтверждено уже тысячу случаев коронавируса

В Киевской области подтверждено уже тысячу случаев коронавируса
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киевской области за последние сутки зафиксировано 28 новых случаев заболевания COVID-19.

В Киевской области по состоянию на утро 11 мая подтверждено 1000 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 28 новых больных.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра Минздрава.

"В Киевской области по состоянию на 11:00 11 мая 2020 года официально подтверждено 1000 случаев заболевания коронавирусом, из них у 91 ребенка и 158 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 28 новых случаев", - говорится в сообщении.

Всего за весь период эпидемии выздоровели 168 человек, умерли - 20.

За период с 14 марта 2020 года всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 тыс. 171 подозрение на COVID-19. За последние сутки получено 43 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 5 тыс. 276 контактными лицами.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 228 выздоровели, 11 952 активных случаев болезни.

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Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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