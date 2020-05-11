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На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире

На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
21:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГУНП

Новости Украины:На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире, за это умышленное убийство следователи задержали жителя одного из районов области.

В Ровно женщине перерезали горло в ее квартире, за это умышленное убийство следователи задержали жителя одного из районов области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В изоляторе временного содержания находится 25-летний житель села Мизочек, который вчера, 10 мая, лишил жизни 38-летнюю жительницу областного центра. Об обнаруженном теле знакомой с перерезанным горлом в квартире на улице Волынской Дивизии 25-летний мужчина сообщил своим родным, которые около 15 часов позвонили в полицию", - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 25-летний житель Здолбуновского района несколько месяцев назад познакомился с жительницей Ровно, которая пригласила его в гости.

Отмечается, что застолье между ними 9 мая затянулось. Конфликт возник ночью, когда оба были уже изрядно навеселе.

"По словам мужчины, женщина якобы не пускала его спать в комнату и спровоцировала к дальнейшим преступным действиям. Схватив на кухне нож, он перерезал ей горло. Около пяти утра злоумышленник пошел гулять по городу. В ожидании, что избежит ответственности, позвонил родным, что сам застал без признаков жизни хозяйку квартиры", - отметили в полиции.

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Указано, что сначала мужчина отрицал свою причастность к содеянному. Однако собранные на месте происшествия информация и доказательная база указали на противоположное, отметили в полиции.

Злоумышленника задержали, ему готовят сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, тело мужчины в Николаевской области нашли закопанным в его же саду.

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Украина, Ровно, ГУНП.
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