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Коронавирус: Режим самоизоляции в оккупированном Крыму продлен до конца мая

Коронавирус: Режим самоизоляции в оккупированном Крыму продлен до конца мая
23:32 Пн, 11 Май 2020 Телеграф УНИАН

Новости Украины:Оккупанты продлили режим самоизоляции в Крыму до конца весны.

Оккупанты продлили режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за коронавируса, до 31 мая.

Об этом идет речь в "указе" так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, передает "Крым.Реалии".

"11 мая" заменить словами "31 мая", – сказано в "документе".

Также вводится обязательный масочный режим в Крыму с 12 мая.

"Крымчанам по-прежнему разрешается покидать жилье только для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин, при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу при наличии соответствующего разрешения", - сказано в сообщении.

Коронавирус: во Львовской области за сутки умерло два человека

В оккупированном Севастополе режим самоизоляции будет действовать до 17 мая.

Сейчас в Крыму зафиксировано 168 случаев коронавируса, а в Севастополе - 126.

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Коронавирус, Оккупированный Крым, Covid-19.
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