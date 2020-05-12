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Коронавирус: в Харьковской области на карантин закрывают детскую поликлинику

Коронавирус: в Харьковской области на карантин закрывают детскую поликлинику
00:00 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Харьковской области решили закрыть на карантин детскую поликлинику.

В Первомайском в Харьковской области с 12 мая временно не будет работать детская поликлиника. Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В связи с лабораторным подтверждением у нескольких медицинских работников детской поликлиники инфицирования COVID-19, она закрыта на карантин (с 12.05.2020) для проведения работ по дезинфекции и обследования остального персонала. В то же время служба семейных врачей организует прием детей специалистами, имеющими отрицательный ПЦР-тест, то есть здоровыми", - написал он.

Добавим, по данным Харьковского областного лабораторного центра Минздрава на 11 мая, в Первомайском районе зарегистрировано 14 случаев COVID-19. Всего в области - 595 случаев болезни, из них 19 летальных, 73 выздоровления.

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"Все случаи заболевания имеют легкую или среднюю форму. 2 медиков госпитализировали, их состояние на днях улучшилось, 2-е с повышенной температурой 37-39 гр. находятся дома, остальные не испытывает каких-либо симптомов", - добавил Бакшеев.

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Харьковская область, Первомайск, Коронавирус, Covid-19.
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