Коронавирус: в Харьковской области на карантин закрывают детскую поликлинику

Новости Украины:В Харьковской области решили закрыть на карантин детскую поликлинику.

В Первомайском в Харьковской области с 12 мая временно не будет работать детская поликлиника. Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В связи с лабораторным подтверждением у нескольких медицинских работников детской поликлиники инфицирования COVID-19, она закрыта на карантин (с 12.05.2020) для проведения работ по дезинфекции и обследования остального персонала. В то же время служба семейных врачей организует прием детей специалистами, имеющими отрицательный ПЦР-тест, то есть здоровыми", - написал он.

Добавим, по данным Харьковского областного лабораторного центра Минздрава на 11 мая, в Первомайском районе зарегистрировано 14 случаев COVID-19. Всего в области - 595 случаев болезни, из них 19 летальных, 73 выздоровления.

"Все случаи заболевания имеют легкую или среднюю форму. 2 медиков госпитализировали, их состояние на днях улучшилось, 2-е с повышенной температурой 37-39 гр. находятся дома, остальные не испытывает каких-либо симптомов", - добавил Бакшеев.