На Житомирщине обнаружили еще два случая COVID-19

Новости Украины:В Житомирской области подтверждено 525 случаев инфицирования COVID-19.

В Житомирской области подтверждено 525 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

"Сегодня, 11 мая, на Житомирщине лабораторным путем подтвердили еще два новых случая заболевания коронавирусом…Сейчас в Житомирской области уже 525 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 182 пациента, в Коростенском районе - 101 и в Бердичевском районе – 98", - говорится в сообщении, на официальном сайте Житомирской ОГа в понедельник вечером.

Новые случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 обнаружили у жителей Житомира и Радомышля (в Житомире - женщина 46 лет и в Радомышле - женщина 63 лет).