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В Чернобыльской зоне задержали 16 "сталкеров"

В Чернобыльской зоне задержали 16 "сталкеров"
07:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:В Чернобыльской зоне отчуждения полиция задержала 16 "сталкеров", их проверяют на причастность к поджогам.

Полиция зоны ЧАЭС задержала 16 "сталкеров", которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону, их проверяют на причастность к поджогам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.

"В минувшие выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.

Все задержанные — жители столицы, Киевской и Черкасской областей.

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 В частности, нарушителей обнаружили во время патрулирования пгт. Полесское и г. Припять. Еще одну группу экстремалов обнаружили вблизи объекта "Чернобыль-2". Пятеро граждан нелегально въехали на машине. Автомобиль нарушителей изъят и помещен на площадку временного содержания. В настоящее время указанную группу "туристов" полиция проверяют на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения.

 По факту обнаружения правонарушителей полицейские составили админпротоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КУпАП. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Пожары, Полиция, Чернобыльская зона, Сталкеры, Поджоги.
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