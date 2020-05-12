В Черкасской области у местного жителя изъяли три гранаты и почти триста патронов

Новости Украины:Правоохранители изъяли у жителя села Будище, который работает охранником на одной из местных охранных фирм, гранаты и патроны.

Три гранаты, запалы и почти триста патронов изъяли полицейские во время обыска. Действия злоумышленника квалифицированы следователем по статье 263 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Три гранаты, запалы и почти триста патронов изъяли полицейские во время обыска. Действия злоумышленника квалифицированы следователем по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проведения обыска по месту жительства мужчины, полицейские обнаружили три предмета, похожих на гранаты ВОГ-17, РГД-5, и Ф-1, два запала УЗРГМ и 17 пачек патронов калибра 9 миллиметров, общим количеством 272 единицы.

Гранаты и патроны направлены на экспертизу. В настоящее время полицейские выясняют происхождение боеприпасов и цель, с которой задержанный их хранил.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.