Во Львове разрешили работу салонов красоты и частной стоматологии

Новости Украины:Во Львове разрешили работу парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов

Власти Львова поддержали ослабление карантина в рамках мероприятий, введенных правительством с 11 мая, в частности, разрешена работа салонов красоты и парикмахерских, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Только что городская комиссия по ЧС разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Но помните, разрешение на работу не означает вседозволенность. Мы должны сохранять здравый смысл и не нарушать протоколы", – написал Садовый на своей странице в Твиттер во вторник.

Что же касается работы магазинов обуви и одежды, то городской голова Львова отметил, что пока в области действует решение областной комиссии по ЧС, которым работа таких магазинов запрещена.

"Городские власти будут принимать свое решение только после позитивного решения областной комиссии", – написал мер Львова.

По его словам, комиссия по ЧС запретила работу бара «Золотой колос», где вчера были зафиксированы нарушения правил работы во время карантина.