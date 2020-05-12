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Во Львове разрешили работу салонов красоты и частной стоматологии

Во Львове разрешили работу салонов красоты и частной стоматологии
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львове разрешили работу парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов

Власти Львова поддержали ослабление карантина в рамках мероприятий, введенных правительством с 11 мая, в частности, разрешена работа салонов красоты и парикмахерских, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Только что городская комиссия по ЧС разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Но помните, разрешение на работу не означает вседозволенность. Мы должны сохранять здравый смысл и не нарушать протоколы", – написал Садовый на своей странице в Твиттер во вторник.

Что же касается работы магазинов обуви и одежды, то городской голова Львова отметил, что пока в области действует решение областной комиссии по ЧС, которым работа таких магазинов запрещена.

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"Городские власти будут принимать свое решение только после позитивного решения областной комиссии", – написал мер Львова.

По его словам, комиссия по ЧС запретила работу бара «Золотой колос», где вчера были зафиксированы нарушения правил работы во время карантина.

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Львов, Андрей Садовый, Карантин, Коронавирус.
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