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COVID-19: на Кировоградщине зафиксировали 5 новых случаев

COVID-19: на Кировоградщине зафиксировали 5 новых случаев
17:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Еще пять случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области.

Еще 5 жителей Кировоградской области заразились на COVID-19. Об этом сообщили в преc-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.

Положительные результаты ПЦР-тестов вчера обнаружили у 49-летнего мужчины, 49-летней женщины и 24-летней девушки с Кропивницкого.

У 47-летней женщины из с. Большая Северинка и 34-летней женщины с Первозвановской ОТО Кропивницкого района.

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Также за прошедшие сутки был подтвержден новый случай выздоровления от коронавируса. Речь идет о жительнице г. Знаменка, которая работает в Центральной городской больницы в Кропивницком.

Всего в области недуг победили уже 243 человека. Это 57% от общего количества зарегистрированных случаев заболевания. Среди них - 99 медработников.

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Все по теме:

Кировоградская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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