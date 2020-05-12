На Житомирщине снижается число тяжело больных COVID-19

Новости Украины:Количество больных COVID-19 в больницах Житомирщины уменьшилась до 74.

В Житомирской области уменьшилось количество больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые находятся в медицинских учреждениях.

Об этом рассказал на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

"На сегодня мы видим тенденцию к уменьшению количества больных, нуждающихся в стационарном лечении. Сейчас 74 таких пациента находятся в лечебных учреждениях. 6 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, их общее состояние не критическое, стабильное, но они требуют усиленного ухода. Один пациент на аппарате ИВЛ, но он прошел 2 повторных анализа, и диагноз COVID-19 у него отрицательный. То есть, он выздоровел, но будет продолжать лечение осложнений, которые остались после заболевания", - отметил Суслик.

Он добавил, что среди инфицированных в области 32 ребенка и 133 медицинских работника.

По информации Житомирского областного центра общественного здоровья, в 303 медучреждениях первой волны есть 544 койки, определенные для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, в 303 заведениях второй волны подготовлено 155 мест для таких больных.

На Житомирщине сейчас 525 подтвержденных случаев коронавируса, 54 больных выздоровели, 12 умерли.

По состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, выздоровели 3 370 человек, летальных случаев - 425. За сутки выявлено 375 новых случаев.