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В Киеве открываются рынки: список

В Киеве открываются рынки: список
20:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:С завтрашнего дня в Киеве будут работать 29 агропродовольственных рынков.

Со среды, 13 мая, в Киеве возобновят работу 29 агропродовольственных рынков, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Речь идет о рынках:

  • Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

  • Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;

  • ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;

  • Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;

  • КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

  • ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

  • Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

  • Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;

  • Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;

  • ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;

  • Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

  • Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

  • ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;

  • ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;

  • МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;

  • ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

  • Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;

  • ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;

  • ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;

  • Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;

  • Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;

  • ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;

  • Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12;

  • ЗАО "Фирма Лесная", Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;

  • ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;

  • Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24;

  • КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;

  • ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

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В КГГА напомнили, что рынки обязаны обеспечить масочный режим для сотрудников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ. Внутри рынка должна соблюдаться дистанция 3 метра между торговыми местами и дистанция 1,5 метра между посетителями, а также проводиться дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Запрет на приготовление и употребление еды в месте продажи остается в силе.

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Киев, Рынок, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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