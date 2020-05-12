Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок
На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
ФИФА соберется в онлайн-режиме
ФИФА соберется в онлайн-режиме
"Книжный арсенал" в этом году не состоится
"Книжный арсенал" в этом году не состоится

Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта

Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
18:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Владислав Криклий заявил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу.

Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий — масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками 12 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства.

"Работаем сейчас над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате — с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", — отметил министр.

На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок

Он сообщил, что со своей стороны Министерство уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок.

"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - подчеркнул Криклий.

В ходе встречи участники обсудили вопросы восстановления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.

Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт

Участие в мероприятии приняли представители Министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики из Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также города.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мининфраструктуры, Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владислав Криклий, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца
Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь