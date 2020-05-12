Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта

Новости Украины:Владислав Криклий заявил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу.

Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий — масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками 12 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства.

"Работаем сейчас над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате — с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", — отметил министр.

Он сообщил, что со своей стороны Министерство уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок.

"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - подчеркнул Криклий.

В ходе встречи участники обсудили вопросы восстановления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики из Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также города.