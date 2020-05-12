На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок

Новости Украины:У Зеленского назвали бюрократическую волокиту причиной, по которой украинские медики не получили надбавки.

Президент Владимир Зеленский обсудил с главами ОГА выплату 300% надбавки врачам, которые помогают бороться с COVID-19, и пояснил, что медики не получили выплат, поскольку больницы не заключили договора с Национальной службой здоровья Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

"Возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу.

Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписание договора с Национальной службой здоровья Украины.

Для этого экстренной медицинской помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок, а без этого оплатить обещанные 300 процентов надбавок не получится.

Президент поручил министру здравоохранения Максиму Степанову пообщаться со всеми ОГА и решить эти проблемы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "из-за бюрократической волокиты мы потратили время, а медики получили зарплаты без надлежащих им доплат".