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Зеленский: Можно планировать следующие шаги по послаблению карантина

Зеленский: Можно планировать следующие шаги по послаблению карантина
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет думать о следующих шагах по смягчению карантина.

В Офисе президента Украины состоялось традиционное селекторное совещание под председательством главы государства Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого президент отметил, что нынешние показатели заболеваемости позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в стране.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - цитирует Зеленского пресс-служба президента во вторник.

В ходе совещания Министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хотя и с послаблениями.

Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая

"На совещании обсудили меры, которые принимают другие страны для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине", - добавили в Офисе.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

По состоянию на 12 мая в Украине зафиксировано 16 023 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
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