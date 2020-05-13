Захват ресторана во Львовской области: спецоперация завершена, злоумышленник задержан

Новости Украины:Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках.

Правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который закрылся в ресторане в Винниках и угрожал подорвать его гранатой, сообщили в полиции Львовской области.

"Спецоперация завершена - в результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на среду.

По информации правоохранителей, в ходе спецоперации, около 22.40, полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался 27-летний львовянин.

"Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения", – сказано в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось, накануне около 19.30 в одно из заведений общественного питания в г.Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что с собой принес гранату и собирается взорвать ее. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.