Стоп культурный карантин: артисты провели лучистый флешмоб (Фото, видео)

Новости Украины:В Украине 12 мая состоялась акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий.

В Украине проводится акция #стопкультурнийкарантин, организованная деятелями культуры, которые хотят напомнить правительству о своем существовании.

По словам организатора, которым выступил музыкальный форум Kyiv Music Days, план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ.

"У правительства не существует сценария для нас, для свыше 250 000 человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей области - сотни специализаций и профессий, без которых трудно представить современную культурную жизнь страны сегодня", - подчеркивают они.

12 мая на знаковых локациях украинских городов включили направленные в небо лучи света.

"Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", - подчеркнули в Kyiv Music Days.

Как сообщалось, в Украине второй день снижается суточный прирост заражения Covid-19: на утро вторника, 12 апреля, по данным Минздрава, количество инфицированных возросло на 375 случаев (предыдущий день - 416), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших скончались, всего число инфицированных на 12 мая составляет 16 023 человека.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные меры ослабили.