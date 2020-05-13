Командующий Нацгвардией выздоровел от COVID-19

Новости Украины:Командующий Нацгвардии Украины Балан выздоровел после перенесенного коронавируса.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан выздоровел после перенесенного COVID-19 и вернулся к своим обязанностям, сообщает пресс-служба НГУ.

"Контрольные и повторные тесты показали негативные результаты", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 09:00 13 мая в Нацгвардии 28 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. На лечении находятся 19 военнослужащих, 9 выздоровели, на самоизоляции 147. Летальных случаев нет.

Как сообщалось, диагноз Балана был подтвержден 17 апреля. Отмечалось, что он лечился на самоизоляции под контролем врачей, а заболевание протекало практически бессимптомно.

Напомним, по состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.