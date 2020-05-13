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Кличко: потери Киева из-за пандемии достигают 1,5 млрд гривен

Кличко: потери Киева из-за пандемии достигают 1,5 млрд гривен
14:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Мэр Киева выссказался, касательно потерь горбюджета столицы из-за пандемии.

Потери столичного городского бюджета из-за пандемии достигают уже 1,5 млрд гривен.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня сложно всем. Два месяца мы живем совсем в других реалиях. Кто-то потерял работу, кто-то ушел в вынужденный отпуск, кто-то начал зарабатывать меньше. Город также теряет деньги. По нашим расчетам потери городского бюджета из-за пандемии достигают уже 1,5 млрд гривен" , - сказал Кличко.

В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19

По его словам, в случае ухудшения ситуации, столица будет принимать решение о дополнительной корректировке бюджета.

"Ведь мы практически не получаем налогов и сборов, поступающих от малого и среднего бизнеса. Но, мы понимаем, как сложно бизнесу и его надо поддержать. И делаем все, что можем в этой ситуации", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии бизнес передал Киеву костюмы биозащиты, тесты, лаборатории ПЦР, аппараты ИВЛ, респираторы, медицинские маски и дезинфицирующие растворы.

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Киев, Украина, Карантин, Коронавирус.
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