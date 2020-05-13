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В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19

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В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За минувшие сутки заболевание COVID-19 подтверждено у 30 жителей Киева.

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 30 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 29 человек меньше, чем за 11 мая.

"Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сказал городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 9 мужчин от 39 до 81 года, а также четверо детей - три девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и мальчик 13 лет.

"В Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина, прежде всего, - небрежность и несоблюдение правил родителями, пренебрежение элементарными рекомендациями. Сегодня в столице 126 больных детей. В больницах находятся 17 детей. Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу: все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус", - сказал он.

Кличко призвал родителей не вести детей на площадки, в публичные места, не отпускать бесконтрольно гулять.

"Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка", - добавил мэр.

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Пять пациентов госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы", - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.

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Виталий Кличко, Киев, Дети, Коронаиврус.
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