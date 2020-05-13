Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину", один военный ранен

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала текущих суток.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации оккупантов, заставив российских наемников вернуться к соблюдению режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Гнутово из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Случаев заболевания коронавирусной инфекцей среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.