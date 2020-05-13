На Черкащине открыли музей "Беркута"

Новости Украины:В Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане беркутовцам.

В селе Межирич Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам Беркута.

Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко на своей странице в Facebook.

"На Каневщине в Межириче открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих", – написал он.

Позже к этому посту появилось дополнение: "Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько поубирали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты".