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Ситуация на фронте: возле Катериновки ранен военнослужащий ВСУ

Ситуация на фронте: возле Катериновки ранен военнослужащий ВСУ
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Катериновки, ранен боец.

На Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными силами позиций украинских защитников возле Катериновки один военнослужащий получил ранение.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 13 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возле населенного пункта Катериновка противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение.

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Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются", - подчеркивают в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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