В ВСУ выявили еще один случай COVID-19

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрирован еще один новый случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины обнаружен один новый случай заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 13 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая", - указывается в сообщении в Facebook.

Заболевший военнослужащий из Львовской области лечится дома под контролем медицинской службы. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 402 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 343 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 375 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 11 мая – о 416 новых заболевших.