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Среда, 13.05.2020
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В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
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В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19

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В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
09:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине побит рекорд по количеству выздоровевших от Covid-19 за день – 343 человека, за минувшие сутки заболели 402, умерли 14.

402 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 343 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 375 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 11 мая – о 416 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 425 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 439 человек умерли, 3 716 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 270 человек, что на 45 больше, чем днем ранее.

При этом, как отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в среду утром, в Украине установлен новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавирусной болезни за сутки. "У нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели – 343", - сказал он.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 25 детей и 94 медицинских работника (с начала пандемии заболели 1 130 детей и 3 208 медработников). В числе умерших за минувшие сутки медицинских работников нет (всего скончались 23 с начала пандемии).

На госпитализацию за сутки было направлено 138 человек, в том числе 8 детей и 17 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 5 148 пациентам, из них 205 детям и 571 медицинскому работнику). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 7 человек (с начала пандемии – 218, в том числе один ребенок и 19 медиков).

Лабораторно исследовано 192 247 образцов методом ПЦР, в том числе 4 940 за минувшие сутки.

Напомним, по состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.

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