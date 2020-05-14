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В Харькове взорвали банкомат

В Харькове взорвали банкомат
11:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Харькове полиция устанавливает обстоятельства подрыва банкомата, расположенного в мини-маркете.

В ночь на четверг в Харькове произошел взрыв банкомата, расположенного в мини-маркете на первом этаже многоэтажного жилого дома по ул. Киргизская.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в 4:31.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, рядом со взорванным банкоматом были разбросаны кассеты и купюры по 200 грн. Осмотр места происшествия продолжается.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

В Харькове ночью взорвали банкомат

Напомним, мощный взрыв прогремел ночью 24 февраля в отделении "Таскомбанка", расположенного в Киеве на проспекте Маяковского, 26. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Также злоумышленникам не удалось ограбить банкомат – он остался целым.

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Харьков, Полиция, Банкомат, Происшествие.
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