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В Киеве зафиксировали более 2000 случаев COVID-19

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В Киеве зафиксировали более 2000 случаев COVID-19
12:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной инфекции, увеличилось на 52 человека, два человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них - 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая. На сегодня в столице уже 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг днем.

Так, среди заболевших: 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 4 девочки - от двух до шестнадцати лет. А также 15 мужчин от 23 до 80 лет и два мальчика, которым 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 11. Днепровском - 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы", - отметил Кличко.

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Мэр Киева проинформировал, что в столице в общем заболели коронавирусом 259 медиков.

"Все должны понять, что угроза вируса - реальная, а не миф! В столице, например, уже 259 больных медиков. 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц. Это люди, которые ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. И которых мы должны беречь, потому что кто нам потом будет помогать?! Большинство врачей, медперсонала были инфицированы на работе. Иногда, даже не зная, что имеют дело с больным коронавирусом. Ведь многие переносят эту болезнь без симптомов, но заражают других", - сказал Кличко.

По словам мэра, меньшая часть медиков заразились в быту, в общении вне работы. Например, Алексей Арефьев - врач-невролог городской больницы №1, видеообращение которого Кличко продемонстрировал во время онлайн пресс-конференции. Арефьев уже преодолел болезнь.

"Как человек, который бывает в инфекционных отделениях киевских больниц, я слышал разные истории тех, кто заболел. И, поверьте, большинство пациентов говорят, что не представляли, через что им придется пройти, чтобы преодолеть коронавирус", - подчеркнул городской голова.

Как сообщалось, количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 8 областях Украины, также в 8 областях снизилось количество болеющих, еще в четырех – осталось неизменным.

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Виталий Кличко, Киев, Минздрав, Метро, Карантин, Коронавирус, Covid-19, КГАА.
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