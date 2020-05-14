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Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам
В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам
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В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам

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В трети областей Украины снизилась заболеваемость COVID-19: данные по регионам
11:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В трети областей Украины снизилось количество болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 8 областях Украины, также в 8 областях снизилось количество болеющих, еще в четырех – осталось неизменным.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, Киеве и Харьковской области, а выздоровления – в Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 26 новых случаев заболевания Covid-19 и 46 выздоровевших (с начала пандемии было 654 заболевших, 6 умерших и 355 выздоровевших), сейчас в области болеет 293 человека (на 20 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области – 25 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 13 – выздоровления (за все время 535 заболели, 15 умерли и 140 выздоровели), сейчас болеет 380 человек (за сутки на 9 больше);

- в Днепропетровской области – 8 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 3 – выздоровления (с начала пандемии - 781, 10 и 82 соответственно), сейчас болеет 689 человек (за сутки на 4 больше);

- в Донецкой области - 15 новых случаев заболевания и 8 – выздоровления (за все время – 117 заболевших, 3 умерших и 34 выздоровевших), сейчас болеет 80 человек (за сутки на 7 больше);

- в Житомирской области – 3 новых случая заболевания и 14 - выздоровления (всего 533 заболевших, 12 умерших и 81 выздоровевший с начала пандемии), сейчас болеет 440 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Закарпатской области - 27 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 6 - выздоровления (за все время 791 заболевших, 19 умерших и 120 выздоровевших), сейчас болеет 652 человека (за сутки на 20 больше);

- в Запорожской области – 16 новых случаев заболевания и 14 человек выздоровели (за все время - 347 заболевший, 8 умерших и 149 выздоровевших), сейчас болеет 190 человек (за сутки на 2 больше);

- в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 22 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 89 - выздоровления (1 166 заболевших, 65 умерших и 423 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 678 человек (на 69 меньше за сутки);

- в Киеве - 52 новых случая заболевания, 2 – смерти и 20 – выздоровления (всего 2 012 случаев заболевания, 44 - смерти и 189 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 781 человек (за сутки на 30 больше);

- в Киевской области – 18 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления (с начала пандемии – 1 067, 24 и 186 соответственно), сейчас болеет 857 человек (за сутки на 11 больше);

В Украине за сутки коронавирусом заболели более 400 человек

- в Кировоградской области – 4 новых случая заболевания и 15 – выздоровления (за все время 432 заболели, 20 умерли и 288 выздоровели), сейчас болеет 124 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев выявления заболевания, смерти и выздоровления за сутки не было (с начала пандемии 42 заболели и 15 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 27 человек;

Заражение коронавирусом по областям Украины на 14.05.2020

- во Львовской области - 34 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (за все время – 904 заболевших, 22 умерших и 169 выздоровевших), сейчас болеет 713 человек (на 33 больше за день);

- в Николаевской области 3 новых случаев заболевания и 5 человек выздоровели (за все время 228 заболевших, 5 умерших и 68 выздоровевших), сейчас болеет 155 человек (за сутки на 2 меньше);

- в Одесской области - 13 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 1 - выздоровления (с начала пандемии 693 заболели, 7 умерли и 40 выздоровели), сейчас болеет 646 человек (за сутки на 11 больше);

- в Полтавской области - новых случаев заболевания и смерти за сутки нет, 19 – выздоровели (за все время 257 заболевших, 8 умерших и 155 выздоровевших), болеет 94 человека (за сутки на 19 меньше);

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- в Ровенской области за сутки подтверждено 17 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 55 случаев выздоровления (за все время с начала пандемии – 1 062 заболевших, 24 умерших и 254 выздоровевших), сейчас болеет 784 человека (на 39 меньше за сутки);

- в Сумской области 1 новый случай заболевания 1- выздоровления (за все время 158 заболели, 4 умерли и 82 выздоровел), сейчас болеет 72 человека;

- в Тернопольской области - 5 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 68 - выздоровления (за все время – 1 033, 21 и 432 соответственно), сейчас болеет 580 человек (за сутки на 64 меньше);

- в Харьковской области - 41 новый случай заболевания, 1 – смерти и 6 - выздоровления (за все время – 713, 21 и 87 соответственно), сейчас болеет 605 человек (за сутки на 34 больше);

- в Херсонской области - новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не выявлено (за все время 165 заболевших, 2 умерших и 96 выздоровевших), сейчас болеет 67 человек;

- в Хмельницкой области 13 новых случаев заболевания и 1 - смерти (за все время 209 заболевших, 8 умерших и 54 выздоровевших), сейчас болеет 147 человек (на 12 больше за сутки);

- в Черкасской области - 2 новых случая заболевания, 1 - смерти и 1 - выздоровления (с начала пандемии - 348, 15 и 161 соответственно), сейчас болеет 172 человека;

- в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания, 2 - смерти и 35 - выздоровления (2 516 заболевших, 89 умерших и 464 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 963 человек (на 35 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области за минувшие сутки 5 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не было (с начала пандемии – 84 заболевших, 6 умерших и 19 выздоровевших), сейчас болеет 59 человек (за сутки на 5 больше).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 427 выздоровели. По информации Системы мониторинга СНБО, на утро четверга, 14 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 847 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 456 человек умерли, 4 143 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 248 человек, что на 22 меньше, чем днем ранее.

Динамика статистики предыдущих дней такова: - на утро 13 мая было 402 новых случая заболевания Covid-19 за сутки, 14 новых жертв вируса, но рекордное количество выздоровевших - 343; - днем ранее, 12 мая, - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся; - 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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