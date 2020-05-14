Степанов назвал критерии для ослабления карантина

Новости Украины:Кабмин утвердит 4 этапа выхода из карантина в связи с COVID-19, а вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации.

Министерство здравоохранения ожидает от Кабинета министров утверждения разработанных министерством критериев поэтапного выхода из карантина, сообщил министр Максим Степанов.

"Минздрав разработал критерии для поэтапного смягчения карантинных мероприятий. Они очень четкие. Думаю, они будут приняты на ближайшем заседании правительства", - сказал он на брифинге в четверг.

По словам министра, предусматривается четыре этапа выхода из карантина.

Как отметил Степанов, в частности, среди критериев, которым должен соответствовать каждый этап выхода из карантина, в частности, количество новых случаев заболевания за последние семь дней на 100 тыс. населения, загрузка коек больными COVID-19, которая должна не превышать 50%.

Кроме того, критерием будет являться количество тестирований: ПЦР-тестирование и ИФА-тесты за последние семь дней на 100 тыс. населения должно быть на уровне 15, а количество новых случаев за последние семь дней по отношению к предыдущим семи дням - на уровне 0,9-1.

"Все эти этапы будут вводиться по формуле так называемого "адаптивного карантина". Мы понимаем, что эти показатели по областям разные. В зависимости от области будем принимать критерии смягчения карантина на национальном уровне, а уже непосредственно смягчение будет происходить, в том числе, на уровне конкретной области", - сказал он.

"Следующий этап, который мы видим, то есть второй этап, мы видим его 22 мая. Все этапы мы рассчитывали, исходя из 10 дней, поскольку это тот срок, за который мы можем на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу ко второму этапу", - заявил он.

"Какие смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации? Это разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей, открытие гостиниц, хостелов без функционирования ресторанов и спортивных залов, мы даем разрешение на ВНО, также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения", - добавил министр.

Степанов отметил, что в постановлении правительства будет четко определено, что все эти мероприятия можно проводить только при условии соблюдения противоэпидемических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук и всех других правил, которые были установлены в государстве.

Степанов сообщил, что следующий этап смягчения карантина ожидается 22 мая.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, вместе с тем 427 человек выздоровели.