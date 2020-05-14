В Украине за сутки коронавирусом заболели более 400 человек

Новости Украины:В Украине 422 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 17 новых жертв вируса, выздоровели 427, активных больных 12 248.

422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, тогда как днем ранее сообщалось о 402 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек.

По информации Системы мониторинга, на утро четверга, 14 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 847 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 456 человек умерли, 4 143 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 248 человек, что на 22 меньше, чем днем ранее.

Людей с подозрением на заражение коронавирусом за сутки выявлено 1 263, а всего с начала пандемии – 42тыс. 590.

Динамика статистики предыдущих дней такова:

- на утро 13 мая было 402 новых случая заболевания Covid-19 за сутки, 14 новых жертв вируса, но рекордное количество выздоровевших - 343;

- днем ранее, 12 мая, - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся;

- 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515).

С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.

Каоронавирусом с начала его распространения в мире заразились 4 млн 429 тыс. 348 человек, смертность достигла 298 тыс. 174, излечились почти 1 млн 660 тыс.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно.