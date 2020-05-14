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На Донбассе обнаружили тайник с патронами

На Донбассе обнаружили тайник с патронами
12:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Пограничники на Донбассе обнаружили тайник с патронами в 20 километрах от линии разграничения сторон.

Военнослужащие комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда обнаружили в одном из заброшенных частных домов в н.п. Екатериновка Константиновского района Донецкой области, который расположен в 20 километрах от линии разграничения, тайник с боевыми патронами калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

"Всего в тайнике находилось 1280 шт. патронов. По данному факту Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

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Донецкая область, Оружие, Донбасс, Тайник, Патроны.
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