Эскалация на Донбассе: много обстрелов, один военный погиб, еще один ранен

За минувшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовки российские наемники дважды задействовали гранатометы различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в целом выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово противник применил 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Катериновки захватчики нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
По данным украинской разведки, 13 мая военнослужащие ВСУ ранили трех российских наемников.
"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки противник дважды вел огонь - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от н.п. Верхнеторецкое наемники задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.
По украинским военнослужащим, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Зайцевото и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.