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Ситуация на Донбассе: с начала суток пять вражеских обстрелов

Ситуация на Донбассе: с начала суток пять вражеских обстрелов
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала четверга, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. На Луганском направлении утром 15 мин калибра 82-мм разорвались на позициях наших войск у Хутора Вольный", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Также вблизи н.п.Зайцево враг применил гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Помимо этого, на Донецком направлении противник тоже утром активизировался.

Так, защитников н.п.Авдеевки враг обстреливал из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе н.п.Верхнеторецкого российские наемники выпустили 4 мины калибра 82-мм и вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

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"Наши военнослужащие без колебаний применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах. Эффективность таких действий оказалась высокой, к обеду противник огонь больше не открывал. Потери врага уточняются", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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