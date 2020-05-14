Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая

Новости Украины:В среду, 13 мая, в Луганской области от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпика.

На Донбассе в среду от пули снайпера погиб боец с Винниччины Александр Карпика.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"Винниччина понесла очередную потерю: в зоне ООС погиб боец Александр Карпика. Старший солдат Александр Карпика 1996 г.р. погиб вчера, 13 мая, во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области. Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время дата и время захоронения погибшего военнослужащего уточняются.

Как сообщила в посте на своей странице в Facebook народный депутат Украины Лариса Билозир, Александр Карпика погиб вследствие вражеских обстрелов под Катериновкой (Золотовский городской совет) в Донецкой области.

Карпика служил в 30-й бригаде Новоград-Волынского полка, в армии - четыре года. 24-летний боец жил в с. Буды Тростянецкого района, еще не был женат.

В ходе проведения антитеррористической операции и во время осуществления мероприятий объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погиб 161 винниччанин, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий.