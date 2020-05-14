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В горсовете Николаева рассказали, когда возобновят образовательный процесс

В горсовете Николаева рассказали, когда возобновят образовательный процесс
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с карантинными мера в Никоеве образовательнй порецесс возобновят только после распоряжения Кабмина.

Образовательный процесс в городе Николаеве будет возобновлен только после соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины, а не с 25 мая, как сообщалось ранее.

Об этом корреспонденту сказала руководитель отдела информационного обеспечения городского совета Инга Савицкая.

"Опубликованная ранее на сайте городского совета информация, где говорится об открытии школ и детских садов с 25 мая 2020 года, это чисто процедурный вопрос и касается он только исполнения постановления КМУ, в котором говорится о продлении карантина до 22 мая. Если Кабинет министров продлевает карантин на определенное время, городские власти должны принять соответствующее решение о продлении карантина на своей территории", - сказала Савицкая.

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Она также подчеркнула, что в соответствии с информацией начальника управления образования Анны Личко, в случае принятия правительством решения о продлении карантина, сроки возобновления образовательного процесса в Николаеве будут пересмотрены.

Как уже сообщалось, 25 мая в Николаеве начнется возобновление образовательного процесса в учебных заведениях города. Об этом говорилось в распоряжении городского головы от 08.05.2020 № 102р.

С 12 марта в Украине, в том числе и Николаеве приостановлен учебный процесс в связи с карантином.

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Украина, Николаев, Кабмин, Карантин.
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