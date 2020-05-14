В Украине еще 28 пограничников заболели коронавирусом

Новости Украины:По состоянию на четверг, 14 мая, в Госпогранслужбе зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на сегодняшний день в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, вчера по результатам проведенного теста подтверждено заболевание еще одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства.

Также сообщается, что вчера в одном из пограничных подразделений Одесского региона, в связи с распространением коронавирусной инфекции, медицинские работники провели забор материалов и массово протестировали военнослужащих с помощью ПЦР-диагностики. Результаты тестов ожидаются.

”Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания COVID-19, выздоровели пятеро, еще 23 человека в настоящее время лечатся. Под контролем медиков продолжают находиться около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся в самоизоляции, а также некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах”, - сообщили в ГПСУ.