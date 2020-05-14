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Смягчение ограничений: на Волыни возобновили свою работу 13 продовольственных рынков

Смягчение ограничений: на Волыни возобновили свою работу 13 продовольственных рынков
17:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На Волыни более 10 продовольственных рынков возобновили работу.

В Волынской области начали свою работу 13 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и безопасности потребителей.

"По состоянию на 14 мая на территории Волынской области в городах Луцк, Владимир-Волынский, Горохов, Ковель, Киверцы, Любомль, Нововолынский и пгт Шацк начали работу 13 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

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Специалисты Госпотребслужбы области ежедневно проводятся внеплановые проверки за соблюдением противоэпидемических требований на агропродовольственных рынках с оформлением соответствующих актов.

С начала мая инспекторы работающие на агропродовольственных рынках выявили 23 нарушения противоэпидемических требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Украины. Среди самых распространенных нарушений: допуск работников, продавцов и посетителей на территорию без одетой медицинской маски; одновременное пребывание посетителей в количестве, превышающем допустимое; несоблюдение расстояния трех метров между рабочими местами продавцов, а также стихийная торговля на прилегающей к агропродовольственному рынку территории.

Как сообщалось, в Украине уже начали свою деятельность 640 агропродовольственных рынков в условиях карантина.

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29 апреля на заседании Кабинета министров было принято решение об урегулировании вопросов работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина. Контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложен на представителей Госпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

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Украина, Волынь, Рынок, Коронавирус.
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