Открытие всех рынков: Винницкий городской совет готовит решение

Новости Украины:В связи со смягчением карантинных мер в Виннице горсовет планирует открыть все рынки.

Винницкий городской совет готовит решение, которым разрешит работу на всех рынках города при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

"Мы поддержим малый и средний бизнес - это люди, которые создают рабочие места и наполняют бюджет. За предпринимателями стоят их семьи. Напомню, мы направили обращение в Винницкую ОГА, правительству и Президенту о возобновлении торговли непродовольственными товарами на рынках. Также готовим решение, которое разрешит работу на всех рынках города со строгим соблюдением противоэпидемических требований", - сообщил Моргунов.

По словам городского головы, он в четверг побывал на трех крупнейших рынках города и пообщался с предпринимателями, которые заверили, что готовы начать работу и выполнять все санитарные требования для собственной безопасности и безопасности покупателей.

Как сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, после смягчения карантина с 11 мая некоторые предприниматели уже открыли свои магазины на территории Центрального рынка. Они уверяют, что каждые два часа делают влажную уборку и придерживаются всех санэпидемиологических норм. Остальные работники, торгующие с лотков, ждут такого разрешения.

Если будет принято решение об открытии промышленных рынков на территории городской ОТГ, продавцы и покупатели должны будут соблюдать жесткие противоэпидемические требования. В частности, торговцы обязаны работать в средствах индивидуальной защиты, постоянно проводить дезинфекционные мероприятия, дистанция между продавцами должна быть не менее 3-х метров, а также обязательный температурный скрининг персонала и посетителей на входе.

На каждом рынке будет работать по две мобильные группы, в состав которых войдут работники Национальной полиции, Муниципальной стражи, общественных формирований и Госпродпотребслужбы. Они будут контролировать, соблюдает ли администрация рынков карантинных ограничений.

На рынках непродовольственной группы товаров в Виннице работает более 3000 человек.

Как сообщало агентство, во вторник около 300 предпринимателей и работников винницких непродовольственных рынков пикетировали Винницкий городской совет с требованием разрешить им работать.

В Украине на утро 14 мая подтверждены 16847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки. На Винниччине по состоянию на 14 мая зафиксированы 654 случая заболевания коронавирусом, из них в Виннице - 354.