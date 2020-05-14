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Открытие непродовольственных рынков: Зеленский назвал условия

Открытие непродовольственных рынков: Зеленский назвал условия
14:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины назвал условия для открытия непродовольственных рынков в Украине.

Непродовольственные рынки надо открывать при условии соблюдения мер безопасности.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Президента.

Так, во время совещания подняли вопрос открытия непродовольственных рынков. 

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"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, во время совещания министр здравоохранения Максим Степанов отчитался Президенту, что выплаты надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом за март уже осуществляют, и завершить этот процесс планируется в ближайшее время.

Глава государства поручил проконтролировать доплаты до 300% и за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле. Для этого все соответствующие больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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"Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее", - отметил Владимир Зеленский.

Президенту также доложили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев. За минувшие сутки в целом в Украине количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни - 427 и 422 соответственно.

"Уровень летальности остается невысоким - 2,7%", - отметили в Офисе.

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Украина, Рынки, Карантин, Владимир Зеленский.
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