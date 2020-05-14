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В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки

В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
21:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В столице завтра запустят в работу еще 33 продовольственных рынка.

Завтра в столице могут работать 33 агропродовольственные рынки, при условии обеспечения средств безопасности и дистанции между торговыми местами.

Об этом сообщает КГГА.

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 15 мая 33 агропродовольственные рынки", - говорится в сообщении.

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Следовательно, могут работать следующие рынки:

  • Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.
  • ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
  • КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
  • ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
  • Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
  • Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
  • Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
  • Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.
  • ЧАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.
  • МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.
  • ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
  • Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18.
  • ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
  • ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
  • Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.
  • Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.
  • ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.
  • Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.
  • ЧАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
  • ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15.
  • Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24.
  • КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
  • ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
  • Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.
  • ЧАО "Рынок" Оболонь ", ул. Героев Днепра, 41.
  • ООО "Торговый комплекс" Борщаговский ", ул. Зодчих, 58-А.
  • Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А. 

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"На рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство восстанавливает работу непродовольственных рынков в Украине.

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Киев, Украина, Рынок, Карантин.
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