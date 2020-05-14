Эпидемия: Во Львове COVID-19 подтвердили у 100 медиков

Новости Украины:В связи с распростарнением коронавируса во Львове сто медиков заразились этим заболеванием.

Во Львове COVID-19 обнаружили у ста медицинских работников. Более половины из них - работники больницы скорой помощи. Город поможет больным медикам деньгами.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Львова Андрей Садовый.

"По состоянию на сегодняшний день во Львове COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи", - сообщил львовский мэр.

Он отметил, что хоть больница скорой помощи не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза.

Садовый также сообщил, что город выделяет по 20 тысяч грн для медицинских работников, которые заболели.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 мая в Украине подтверждены 16 847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки. Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, 4 143 пациента выздоровели.

На Львовщине подтверждены 904 случая инфицирования коронавирусом, 22 человека умерли, 169 пациентов выздоровели.