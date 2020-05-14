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Проведение сессий и аттестаций: МОН предоставило рекомендации учебным заведениям

Проведение сессий и аттестаций: МОН предоставило рекомендации учебным заведениям
18:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В МОН Украины дали рекомендации для учебных заведений по проведению сессий и аттестаций.

Министерство образования и науки Украины предоставило учебным заведениям рекомендации по проведению сессий и аттестаций в онлайн-режиме из-за карантина. Следовательно, через видеосвязь предлагают проводить защиту дипломных работ. Об этом сообщает МОН.

"Министерство образования и науки разработало методические рекомендации учреждениям профессионального перед высшими и высшего образования по проведению семестрового оценивания студентов, а также защит дипломных работ и составления аттестационных экзаменов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее письмо МОН направил руководителям заведений сегодня, 14 мая.

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Соответствующее письмо МОН направило руководителям заведений 14 мая 2020 года.

"Дистанционная коммуникация участников образовательного процесса может осуществляться через средства коммуникации, встроенные в систему управления обучением (LMS), электронную почту, мессенджеры, форумы, чаты и т.д. МОН рекомендует заведениям использовать единый инструмент коммуникаций при проведении оценки и аттестации студентов и закрепить его в собственных нормативных документах", — добавили в министерстве.

Кроме того, в методических рекомендациях МОН предоставило алгоритмы проведения текущего и семестрового контроля, а также аттестации и ее документального сопровождения. Министерство предлагает заведениям проводить защиты квалификационных работ с использованием видеосвязи. А бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть направлен по почте заранее к экзаменационной комиссии, или же, при использовании в заведении электронного документооборота, электронный экземпляр, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.

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Добавляется, что методические рекомендации одновременно являются перечнем предложений, не ограничивают учебные заведения в пределах их академической автономии в поиске и реализации других подходящих решений по организации дистанционного обучения.

Как сообщалось, по информации МОН, в 2020 году перечень высших учебных заведений, в которых по упрощенной процедуре могут вступить жители временно оккупированных Крыма и Донбасса, расширился до 91.

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Украина, МОН, аттестация.
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